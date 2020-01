Lazaro, ora il Lipsia fa sul serio: superato il Newcastle nella corsa all’esterno

Lipsia in vantaggio per Valentino Lazaro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso del programma Sky Sport Calciomercato – L’Originale, il club tedesco sarebbe in vantaggio nella corsa all’esterno dell’Inter, in uscita dal club nerazzurro. Lo scatto è riferito alle ultime ore in cui il Lipsia avrebbe superato il Newcastle, vicinissimo nei giorni scorsi al calciatore ex Hertha Berlino.

Complice l’arrivo di Ashley Young e la firma, in attesa di annuncio ufficiale, di Victor Moses, l’esterno austriaco Valentino Lazaro è pronto a lasciare i nerazzurri alla ricerca di spazio e minuti che possano garantirgli una nuova avventura da protagonista. Secondo Di Marzio, il calciatore sarebbe vicino al ritorno in Bundesliga. Superato il Newcastle nella corsa al giocatore: ora il Lipsia fa sul serio.



