Lazaro: “Da piccolo sognavo di giocare in Premier. Anche l’Inter ha preso tanti giocatori da qui”

Nuovo calciatore del Newcastle da pochi giorni, giunto in prestito con diritto di riscatto, Valentino Lazaro si appresta ad iniziare una nuova avventura in un campionato per lui eccitante. Dopo la parentesi poco fortunata in maglia nerazzurra, l’esterno austriaco punta a riscattarsi in Premier League con una società senz’altro storica. Intervenuto sui canali ufficiali del club inglese, l’ex Inter ed Hertha Berlino ha raccontato le proprie emozioni.

Queste le sue parole: “Sognavo fin da piccolo di giocare nei più grandi campionati d’Europa e la Premier League è il palcoscenico più grande in questo momento. Anche in Italia ci sono molti fan del campionato inglese, l’Inter ha preso molto giocatori da qui, seguivamo le partite della Premier League. Sono felice di essere a Newcastle. Devo ambientarmi, spero presto di sentirmi a mio agio. Mi sto applicando per essere pronto per la prossima partita contro il Norwich. Non vedo l’ora di provare la sensazione di giocare con questa maglia. Per quanto riguarda la mia posizione, in carriera ho ricoperto tanti ruoli, posso giocare sia da esterno basso che alto, ma anche a centrocampo”.



