Lazio-Inter, accoglienza infuocata per la prima volta di de Vrij all’Olimpico

Prima volta tutt’altro che tranquilla quella vissuta da Stefan de Vrij all’Olimpico. L’olandese, all’esordio da avversario contro la Lazio, è stato infatti sommerso dai fischi dei tifosi biancocelesti già al primo pallone toccato in campo, in un match che si preannuncia infuocato non solo per il clima che circonda il giocatore ma per tutto l’ambiente, in un match al vertice tra i ragazzi di Inzaghi e la Beneamata di Conte.

Fischi e cori di insulti dagli spalti per Stefan de Vrij che non ha festeggiato dunque nel migliore dei modi la sua prima volta da avversario all’Olimpico dopo la parentesi vissuta in biancoceleste. Tifosi laziali furiosi con il difensore centrale in particolare dopo il passaggio del giocatore in nerazzurro, raccontato sui quotidiani a pochi giorni dal Lazio-Inter che avrebbe consegnato la qualificazione in Champions League agli uomini di Spalletti.

