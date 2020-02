Lazio-Inter, Conte sostituisce Godin ed il difensore non la prende bene: reazione polemica

Smorfia di stizza di Diego Godin al momento della sostituzione contro la Lazio. Nerazzurri sotto per il gol di Milinkovic-Savic che ha portato avanti i biancocelesti: Conte sceglie di provare il tutto per tutto, inserendo Sanchez per dare ancor più peso all’attacco, ed il giocatore non la prende bene. Prima chiede conferma, incredulo, sul cambio scelto dal tecnico dei nerazzurri e poi sussurra qualcosa evidentemente in disapprovazione rispetto alla scelta dell’allenatore, mugugnando coprendosi la bocca per evitare “intercettazioni” relative al suo labiale.

Momenti di tensione nel finale di match dell’Olimpico, con il difensore uruguaiano chiamato alla sostituzione ma chiaramente contrariato per la scelta di Conte. Complice anche la situazione di svantaggio dell’Inter, la reazione di Diego Godin farà parlare soprattutto nel post partita.

