LIVE Lazio-Inter: segui la diretta su Passioneinter.com

Ora tocca a noi. Un’altra notte da brividi, un big match da scudetto. Dopo la vittoria della Juventus sul Brescia, tocca a Lazio e Inter rispondere per tenere viva questa lotta al vertice che corre a ritmi forsennati. Si gioca in uno Stadio Olimpico delle grande occasioni per una sfida che può valere una stagione. Tutti pronti, mettetevi comodi. Seguite Lazio-Inter in diretta su Passioneinter.com.

Le formazioni UFFICIALI di Lazio-Inter

In attesa di conferma LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

In attesa di conferma INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, L. Martinez. All. Conte

