Lazio-Inter, i ricordi di Fuser: “Quanti gol ai nerazzurri. La Coppa Uefa del ’98 fu un incubo”

Intervistato dal sito gianlucadimarzio.com, l’ex calciatore della Lazio Diego Fuser ha raccontato le sue sensazioni in merito al suo passato con i biancocelesti e agli incroci di strade con i nerazzurri. Da giocatore a gestore di un circuito di macchinine radiocomandate, l’ex Parma e Torino dopo il calcio ha scelto di dedicarsi alla sua passione.

LA LAZIO E L’INTER – “La mia vittima preferita di quegli anni era proprio l’Inter: abbiamo quasi sempre vinto ed io ho segnato spesso. La finale di Coppa Uefa? Facemmo veramente male. Le gambe non andavano e dopo il primo gol di Zamorano avevamo una strana sensazione in campo. Avevamo più paura di subire altri gol che convinti di riuscire a rimontare lo svantaggio”

L’ESORDIO IN A – “Alla Lazio sono legato: è una società che mi ha formato sia come uomo che da calciatore. Dopo l’addio ai biancocelesti sono andato al Parma ed abbiamo vinto la Coppa Uefa. In quella finale contro il Marsiglia andavamo a tremila. Crespo e Chiesa in attacco facevano quello che volevano. Tra le emozioni più belle c’è l’esordio in Serie A a 19 anni nel derby contro la Juventus con la maglia del Torino. Finì 1-1 quella partita, ricordo ogni dettaglio”

L’AMICIZIA CON BORGONOVO – “Una volta mi fece uno scherzo incredibile. Mi fece credere che uno sceicco mi volesse offrire un ingaggio mostruoso per giocare con la sua squadra. Ci presentammo al ristorante per parlare della questione ed arrivò con l’interprete. Sembrava una cosa seria, poi verso la fine del colloquio mi diede un biglietto con scritto “Ci sei cascato” e lì ho capito che era uno scherzo, poi perfettamente riuscito”

