Lazio-Inter, Inzaghi in conferenza: “Partita importante ma non decisiva, obiettivo limitare la Lu-La. Conte? C’è stima”

Giornata di vigilia per Lazio ed Inter, in attesa della sfida dell’Olimpico di domani sera. Davanti ai giornalisti presenti in sala stampa, il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ha analizzato il match in programma nel Sunday Night contro i nerazzurri. Novanta minuti delicati per la corsa scudetto, con i padroni di casa fin qui imbattuti davanti al proprio pubblico e con la Beneamata schiacciasassi in versione trasferta. Le parole del tecnico riportate da LaLaziosiamonoi.it:

PARTITA SCUDETTO – “Una partita scudetto perché la classifica dice questo, affronteremo un avversario forte e determinato. Ci stiamo preparando al meglio, abbiamo l’allenamento di oggi, risolverò qualche dubbio. Una bella partita davanti ai nostri tifosi. Importante, ma non decisiva. Poi ne mancheranno 14, daranno tanti punti. Vincere però darebbe una grandissima spinta in più”.

OUTSIDER – “La Juve è davanti a tutti da tanti anni per programmazione, investimenti e idee, è stata la prima a fare lo stadio di proprietà. Stanno meritando. Quest’anno ha trovato Inter e Lazio che cercheranno di crearle qualche problema”.

SENSAZIONI – “Le sensazioni sono diverse, ora ho tantissime preoccupazioni in più. Da giovane e da calciatore hai meno pensieri. La stiamo preparando bene, domani la differenza la faranno le motivazioni”.

ANDATA – “Sarà una partita da giocare con lucidità, ci saranno tanti momenti in cui dovremo fare le scelte giuste. Affrontiamo una squadra organizzata, con un grande allenatore, campioni in campo. Sappiamo cosa dobbiamo fare nelle due fasi”.

LUKAKU – “Dovremo essere molto attenti e intensi nel non possesso. Il loro obiettivo è far arrivare la palla ai loro attaccanti, Lukaku e Martinez. Dovremo essere bravi in pressione, per far sì che gliene arrivino il meno possibile”.

CONTE – “Ci conosciamo, c’è stima reciproca. Ha vinto subito in Italia, è stato bravissimo. Ha vinto anche in Inghilterra, il suo calcio è conosciuto, dà organizzazione e motivazioni alla sua squadra”.

