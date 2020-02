Lazio-Inter, l’accusa di Repubblica: “Due anni fa la decise De Vrij, non Vecino. Oggi non potrà evitare i fischi”

Lazio-Inter del 20 maggio 2018 è stata indubbiamente una delle 5 partite più emozionanti e travolgenti degli ultimi campionati di Serie A. Due squadre che sono arrivate all’ultima giornata a giocarsi l’accesso alla Champions League, con una, quella di Spalletti, obbligata a vincere contro una Lazio più in salute e tra le mura amiche. La Pazza Inter, però, riuscì a riacciuffare per due volte la squadra di Inzaghi, passata prima in vantaggio sull’1-0 e poi sul 2-1, arrivando addirittura a vincere 2-3 sfilandole il quarto posto da sotto il naso.

Questa sera andrà in scena un altro atto di quella grande sfida, peraltro vinta anche l’anno successivo dai nerazzurri con un rotondo 0-3. Nel precedente caso, però, Stefan De Vrij venne risparmiato da Luciano Spalletti, poiché sicuramente bersagliato dai fischi dell’Olimpico sia in quanto ex, che parziale “responsabile” di quel ko. L’olandese, infatti, fu l’autore del fallo da rigore che permise a Icardi di realizzare il momentaneo 2-2, seguito poi dallo “storico” 2-3 di Vecino.

L’edizione odierna di Repubblica, però, non ci sta e incalza: “Più che Vecino – scrive il quotidiano – quella gara la decise l’allora laziale De Vrij con un fallo su Icardi che costò il rigore del pareggio. L’olandese, dopo il passaggio in nerazzurro, ha sempre disertato le sfide contro la sua ex squadra, tranne quella dell’andata. Questa volta non potrà evitare i fischi di quelli che sono stati per quattro anni i suoi tifosi”.

