Verso Lazio-Inter, previsti più di 50 mila spettatori all’Olimpico. Il settore nerazzurro si allarga anche alla Curva Sud

Prima la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, poi lo scontro al vertice di domenica sera contro la Lazio. Quella iniziata ieri, sarà una settimana importantissima per il cammino dell’Inter in due delle 3 competizioni nelle quali è ancora protagonista. E nella gara dell’Olimpico, in pochi vorranno mancare allo spettacolo. Molto alti, al momento, i numeri riferiti agli spettatori attesi a Roma che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, superano quota 50 mila.

Non solo supporters di casa ma, ovviamente, tantissimi tifosi dell’Inter saranno presenti alla super sfida dell’Olimpico. A tal proposito la Lazio, come confermato dal responsabile del Marketing biancoceleste Marco Canigiani, ha deciso di aprire la parte di Curva Sud adiacente al settore ospiti, onde evitare che i tifosi nerazzurri si rechino nei settori riservati ai tifosi della Lazio.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!