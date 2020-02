Lazio-Inter, Tare (Sky): “Partita Scudetto? Importante ma non decisiva. Da 2 anni nei contratti dei giocatori il premio per la vittoria del campionato”

Una sfida d’alta, altissima classifica quella che vedrà questa sera coinvolti i nerazzurri, che con una vittoria tornerebbero in testa alla classifica, appaiando la Juventus e distanziando la Lazio, diretta concorrente nella lotta Scudetto. Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Sky nel pre-partita della gara contro l’Inter, valida per la 24esima giornata di Serie A, in programma alle 20.45. Ecco le sue parole: “

“Partita da Scudetto? Importante ma non decisiva. Dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo fatto fino a questo momento senza sentire la pressione della Juventus e dell’Inter. Siamo riusciti a portare entusiasmo in questa città, si percepisce l’energia durante la settimana, sono tante piccole cose che ti aiutano. Klopp ha detto che la Lazio vince lo Scudetto? Ho letto che Klopp ha detto che non guarda il calcio italiano. Sarei un bugiardo a dire che non pensavo allo Scudetto, da due anni a questa parte nei contratti dei giocatori mettiamo anche il premio Scudetto, è un lavoro di tanti anni e per vincerlo serve una stagione perfetta, l’entusiasmo perfetto. Per questo ho detto anche per stare con i piedi per terra che mancano ancora 15 partite, ci sono tanti punti in ballo ogni settimana il verdetto può cambiare, dobbiamo continuare a tenere il passo e stasera cercheremo di vincere questa partita difficile.”

“La mia intuizione? Siete stati bravi a fare i nomi di Luis Alberto e Caicedo. Il lavoro alla lunga paga. Siamo stati bravi a mantenere la pazienza soprattutto e continuare su una strada difficile sulla quale tanta gente non ha creduto. Ora dobbiamo essere bravi a cogliere quest’attimo. e cercare di aumentare anche a livello di mentalità di una squadra che ha bisogno di tornare in palcoscenici importanti. Il premio Scudetto? Con Lotito il risultato è garantito anche coi premi“.

