Lazio-Inter, Young (Inter TV): “Gara decisa dagli episodi. Felice per il primo gol con l’Inter”

Un ko rumoroso quello dell’Olimpico, con l’Inter che esce sconfitta dalla casa della Lazio. Vantaggio di Ashley Young, pareggio di Immobile dal dischetto e gol decisivo di Milinkovic-Savic per la grande gioia dei padroni di casa a fine partita. Beneamata che si stacca in classifica, con la Juventus in solitaria al primo posto e con la squadra di Inzaghi pronta ad inseguire i bianconeri.

Ai microfoni di Inter TV, Ashley Young ha analizzato il ko dei suoi nel Sunday Night di Serie A. “Non credo si sia sentita la stanchezza delle ultime partite. Nel primo tempo l’abbiamo gestita bene, poi ci abbiamo provato fino alla fine ma hanno vinto grazie a degli episodi favorevoli. Abbiamo segnato anche il gol del pareggio, ma purtroppo ci è stato annullato. Non facciamo drammi: c’è tutta la stagione da affrontare ancora e diverse partite in cui giocare per riscattarci. Il gol? Sono felice per il gol, ma sono deluso per i nostri tifosi per aver mancato l’appuntamento con la vittoria, ma dobbiamo guardare avanti ai prossimi impegni. In Italia per me è tutto diverso: è una nuova sfida e mi sta piacendo tanto. Sono triste quando non riusciamo a vincere, ma per il resto sono molto soddisfatto. Ora abbiamo una gara in Europa: non sarà facile ma ho fiducia in questa squadra. Felice del fatto che si giocherà subito in modo da riscattarci”. Queste le parole di Ashley Young nel post gara dell’Olimpico dopo il ko contro la Lazio.

