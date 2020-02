Lazio-Inter, Zenga: “Padelli? Ecco cosa succede a un portiere che non gioca per anni. E sulle parole di Conte…”

Allenatore e portiere, sono i due temi della serata interista di questa sera: l’allenatore – Conte – che verrà chiamato dalla critica a dare conto della sconfitta di questa sera, il portiere – Padelli – che in queste settimane non ha certo fatto innamorare i tifosi dell’Inter, benché non possa essere additato come unico responsabile della sconfitta di questa sera. Allenatore e portiere è anche Walter Zenga, che negli studi Mediaset, durante la puntata di questa sera di Pressing, ha commentato la sconfitta nerazzurra dell’Olimpico contro la Lazio.

“Sia col Napoli che con la Lazio Conte, nell’inserire Eriksen, ha cambiato modulo ed è andato con la difesa a quattro – ha detto Zenga – Può darsi che questa sia una soluzione futura. Il fatto che Conte abbia detto che l’Inter non è una grande squadra? Non mi permetterei mai di commentare qualcosa di Antonio, ma forse si riferiva al fatto di aver vinto un solo scontro diretto, quello in casa contro la Lazio. In Champions ha perso contro Borussia Dortmund e Barcellona”.

Poi si passa al capitolo portiere: “La sconfitta dell’Inter non nasce dall’errore di Padelli, chiaro, non gioca da due anni e merita totale rispetto. La presenza di Handanovic dà una serenità alla difesa completamente differente”. E poi, parlando di Padelli: “Quello che manca a un portiere che non gioca da tempo sono proprio queste situazioni e queste tempistiche di gioco. Sul gol di Milinkovic la postura del corpo era molto alta, ed è difficile per uno alto un metro e novanta arrivare laggiù. Il tempo di inattività ha contribuito a perdere questi tempi di gioco”.



