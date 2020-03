Le 5 cose che non sai su Samuel: abitudini, debutti e retroscena sull’argentino

LE 5 COSE CHE NON SAI SU WALTER SAMUEL

Buon compleanno a Walter Adrian Samuel. L’ex difensore nerazzurro, tra i protagonisti dell’Inter del Triplete e con un palmares ricco di trofei conquistati in Italia e in Europa, compie oggi 42 anni. Ex Roma e Real Madrid, ha chiuso la sua carriera da calciatore a Basilea, in Svizzera, prima di iniziare la sua nuova vita calcistica da osservatore prima e da assistente tecnico poi, collaborando con Lionel Scaloni alla guida della Nazionale dell’Argentina.

La redazione di Passioneinter.com vi propone la rubrica “Le 5 cose che non sai” dedicata esclusivamente a Walter Samuel, uno dei difensori più forti della storia nerazzurra.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!