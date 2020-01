Lecce-Inter, Biraghi a Inter TV: “Vogliamo partire bene: fondamentale tenere i ritmi alti”

Dopo il successo sul Napoli che chiude il girone d’andata ed il passaggio del turno in Coppa Italia, l’Inter riparte dal Via del Mare di Lecce nella caccia al primo posto in Serie A. Dopo il poker subito dai nerazzurri nella sfida d’andata, i salentini proveranno a vendicare il pesante ko di San Siro che ha inaugurato l’avventura di Antonio Conte sulla panchina interista.

Una gara che nasconde numerose insidie, come raccontato da Cristiano Biraghi ai microfoni di Inter TV: “Sarà una partita importante contro un avversario che vuole costruire la sua salvezza in casa davanti al proprio pubblico. Noi però vogliamo partire bene e siamo venuti qui per vincere. Insidie? Ogni gara ha le sue ed anche la sfida di oggi può essere delicata: sarà importante riuscire a mantenere i ritmi alti. L’obiettivo per il girone d’andata? Provare a migliorarci e a far bene rispetto alla prima parte di campionato”. Queste le dichiarazioni di Biraghi, carico in vista della sfida del Via del Mare contro il Lecce.

