Lecce-Inter, Conte in conferenza: “Dobbiamo sempre girare a ritmi alti. Sanchez? Ci vuole pazienza”

Dopo l’Atalanta arriva il secondo pareggio consecutivo in campionato per l’Inter. Un Lecce che ha pensato più a difendere che ad attaccare è riuscito a fermare i nerazzurri sull’1-1 grazie al pareggio di Mancosu dopo il vantaggio di Bastoni.

Il mister Antonio Conte ha parlato dopo il match in conferenza stampa: “Ho già spiegato pi volte di essere emozionato quanto torno a Lecce. Sia quando torno per il calcio, che per vacanza che quando vengo a trovare i miei genitori. Sono un professionista e cerco di fare il meglio al mio lavoro”.

EMOZIONE IN CAMPO – “Tornare al Via del Mare significa tornare indietro di 35 anni. Ho passato qui la mia infanzia facendo il raccattapalle. Ho avuto la possibilità e la fortuna di esordire e giocare diversi anni per il Lecce. E’ l’infanzia ed ecco perché mi darà grandi emozioni. E’ inevitabile che oggi ero l’allenatore dell’Inter e ho fatto di tutto per la vittoria”.

CAMBIO DI MODULO DEL LECCE – “Fabio Liverani si è fatto due conti e ha cambiato sistema. Il Lecce era meno propositivo rispetto ad altre partite ed ha occupato la metà campo per andare in ripartenza con Babacar e Lapadula. Hanno fatto una buona partita, abbiamo avuto le nostre occasioni ma noi siamo una squadra in costruzione e stiamo lavorando da soli sei mesi. O giriamo sempre a ritmi alti oppure non siamo quel tipo di squadra andando a velocità di crociera e vincere a Lecce”.

TIMIDEZZA IN FASE DIFENSIVA – “Abbiamo concesso questo gol che lascia amaro in bocca. Quando subiamo gol c’è sempre da migliorare, tranne se quando uno tira una fucilata da 30 metri imparabile”.

MANCA UN ESTERNO – “Penso che stiamo lavorando con questo gruppo da 6 mesi e ci sono state risposte importanti da parte di tutti. Abbiamo finito l’andata in questa maniera. Dobbiamo continuare a lavorare e poi se ci sarà la possibilità di ampliare la rosa in qualche reparto cercheranno di farlo. Il mio unico obiettivo è quello di migliroare i miei calciatori e portarli al massimo. Sanchez? Ha fatto 60 minuti in Coppa e oggi è entrato negli ultimi 10. Si sta allenando e sta cercando di ritrovare la migliore condizione. E’ mancato per tre mesi e dobbiamo essere pazienti”.



