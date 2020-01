Lecce-Inter, De Vrij (InterTV): “Dobbiamo alzare il ritmo. Il Lecce ha giocato di ripartenza”

Deludente pareggio dell’Inter che allo stadio Via del Mare di Lecce non va oltre l’1-1 contro gli uomini di Liverani. Dopo il vantaggio di Bastoni arrivato al 71′ minuto c’è subito la risposta del Lecce che con Mancosu mette subito a posto i conti. Al termine del match, è intervenuto ai microfoni di InterTV Stefan De Vrij, che ha così commentato il match: “Ovviamente c’è tanta delusione per i punti persi, volevamo la vittoria, l’abbiamo cercata ma purtroppo non ci siamo riusciti, hanno difeso bene. Peccato che non siamo riusciti a tenere il vantaggio e ci siamo fatti pareggiare. Ci aspettavamo questa partita quando abbiamo visto il loro modulo più difensivo del solito, hanno difeso giocando di ripartenza, abbiamo crossato tantissimo ma non siamo riusciti a essere incisivi. Abbiamo giocato quasi sempre nella loro metà campo cercando di segnare, anche noi difensori, ogni volta che buttavano via il pallone intercettavamo noi. Forse dobbiamo alzare il ritmo e giocare più veloce per creare più confusione negli avversari.”

