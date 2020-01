Lecce-Inter, designato l’arbitro del match: i precedenti

Ufficiali le designazioni degli arbitri per la prima giornata di ritorno di Serie A. A fischiare in Lecce-Inter sarà infatti Giacomelli, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Bottegoni. Il quarto uomo sarà invece Marini, mentre al VAR ci saranno Guida ed il suo assistente Fiorito , in qualità di AVAR. Riparte da San Siro il viaggio dei nerazzurri nel girone di ritorno della massima serie, in attesa di accogliere in nerazzurro tutti i nuovi arrivi e di farsi trovare pronti al massimo delle possibilità per campionato e coppe.

I precedenti con il fischietto di Trieste sorridono ai nerazzurri. Il bilancio racconta infatti di tre vittorie, tre pareggi e di una sola sconfitta. L’arbitro ha diretto lo scorso 20 ottobre il match di Sassuolo, vinto dai nerazzurri per 4-3 in cui ha mostrato sette ammonizioni e fischiato due calci di rigore, entrambi ai nerazzurri ed entrambi trasformati da Lautaro Martinez e Lukaku.

