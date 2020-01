Lecce-Inter, Liverani: “Vi spiego perché il modulo a specchio. Mercato? Non ho mica chiesto Lautaro o Lukaku…”

Offuscata dalle voci di mercato che si aggirano intorno alla squadra, l’Inter di Antonio Conte si esibisce in una delle prestazioni più brutte della stagione nel ritorno del tecnico nella sua Lecce. Una giornata che per poco non veniva raddrizzata dall’intuizione dell’allenatore interista che aveva messo in campo intelligentemente Bastoni nel corso della ripresa, la cui rete non è però bastata a causa del pareggio quasi immediato di Mancosu su una lettura errata della retroguardia nerazzurra. A proposito della squadra pugliese, ecco le parole pronunciate in conferenza stampa da Fabio Liverani al termine della gara, rimbalzate su tuttomercatoweb.com.

LA PARTITA – “Venivamo da un momento delicato, oggi la squadra è stata premiata per quanto fatto nei novanta minuti. Non meritava di perdere, la prima occasione clamorosa l’abbiamo avuta noi. La squadra ha difeso ordinatamente, come bisogna fare contro l’Inter, ma è stata anche lucida nel creare occasioni da gol. E credo che farlo contro la squadra di Conte sia di grande livello”.

LA MOSSA TATTICA – “Credo le scelte di facciano anche in base ai calciatori che si ha a disposizione. Abbiamo dato un po’ di serenità alla difesa con un altro centrale in più, abbiamo tolto la profondità ai nostri avversari. E poi Petriccione ha fatto la miglior partita in Serie A”.

SUL MERCATO – “Alla società non ho chiesto Lautaro o Lukaku, ma calciatori funzionali. Babacar? Ha alzato la sua fisicità nella partita, capendo quant’è difficile dover fare i novanta minuti”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!