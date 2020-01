Lecce-Inter, Sticchi Damiani (presidente Lecce): “Sulla carta impossibile, ma già contro la Juve abbiamo sovvertito i pronostici”

La Serie A comincia il girone di ritorno e il Lecce affronterà l’Inter di Antonio Conte, seconda in classifica, a soli due punti dalla Juventus. Il presidente giallorosso, Sticchi Damiani, ha parlato a Sky nel pre-partita della gara di via del Mare. Ecco le sue parole: “Ci dobbiamo credere assolutamente. E’ una partita difficile sulla carta, ma anche con la Juventus è accaduto che i pronostici siano cambiati. Vediamo cosa succederà. Ci devono aiutare lo staff medico per recuperare i giocatori fondamentali che non sono stati disponibili. Per il mercato abbiamo alcune trattative e nelle prossime ore ci saranno delle novità“.

“Acquah ci siamo, dovrebbe mancare poco per l’ufficialità. Ci stiamo sentendo, ma non c’è solo il nome di Saponara. Spero di risolvere la questione per lunedì. Per la difesa ci vogliamo pensare bene, ma per adesso le priorità sono questi due nomi. Vedremo se per la fine di mercato si può fare un difensore centrale“.



