Lega-Sky, resta aperto il contenzioso sulla rata dei diritti tv: ma il segnale non verrà staccato

In sostanza, hanno cercato di non scomodare il telespettatorato sovrano. La notizia è che la Lega Serie A non ha staccato il segnale a Sky – nonostante questo rientrasse nelle possibilità legalmente riconosciute all’organismo del massimo campionato italiano – come sino ai giorni scorsi minacciava di voler fare per la questione dei diritti televisivi, per i quali l’emittente satellitare deve ancora saldare l’ultima rata di pagamento. La formuletta, dunque, è delle più diplomatiche, ma potrebbe rappresentare il prodromo a nuovi scontri in tribunale, dopo quelli che già hanno avuto luogo nei giorni scorsi: la Lega, si legge in un comunicato, ha deciso di non scollegare il segnale Sky “nel rispetto dei propri tifosi, degli sponsor e di tutti gli stakeholders”.

Se sembrasse una dichiarazione di pace, diciamo subito che non lo è: perché il discorso della rata che Sky deve corrispondere alla Lega – poi saltata nel contesto dello stop per coronavirus – è ancora bello che in piedi. Lunedì scorso, infatti, il Tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di Sky per il quale, a partire da quel giorno, l’emittente satellitare ha 40 giorni di tempo per pagare la rata di cui sopra o, in alternativa, scatenare un contenzioso legale con la Lega: un’opzione, questa, che prevedibilmente potrebbe potrare a un insuccesso per Sky, visto che – dal momento che il campionato verrà con ogni probabilità concluso – il conto finale delle partite trasmesse non cambierebbe rispetto a un qualsiasi altro campionato regolare. Nel frattempo, la notizia è che Sky potrà continuare a trasmettere. La Lega, per adesso, si è limitata a evitare guai peggiori.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<