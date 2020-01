Libero – Inter meglio di Napoli e Roma: è il capolavoro di Suning

Antonio Conte è stato il primo, Antonio Conte è l’uomo adesso che può interrompere ciò che lui ha iniziato: l’egemonia della Juventus in Italia dura ormai da quasi una decade, proprio da quanto in panchina c’era il tecnico leccese. Ora con l’Inter l’obiettivo è proprio quello di tornare al successo, rendendo di nuovo grande una società che ha passato anni davvero bui.

Il quotidiano Libero nell’edizione odierna analizza la situazione legata alla corsa scudetto e l’Inter può far meglio di Napoli e Roma (uniche antagoniste in questi anni dei bianconeri). Il merito? Della società Suning che da quando ha preso in mano il club si è evidenziata una crescita esponenziale: ricavi raddoppiati da 179 a 365 milioni e limata differenza con la Juventus. Soprattutto quello che si nota è la programmazione grazie ad un uomo come Beppe Marotta che è davvero un lusso per tutte le società calcistiche europee.

Oggi inizia il girone di ritorno, proprio nella “sua” Lecce: Conte ha nel mirino solo una cosa, e lotterà fino all’ultimo secondo di questo campionato.



