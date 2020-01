L’Inter non presenterà ricorso per la squalifica di Lautaro: il Toro salterà Udinese e Milan

I nerazzurri non presenteranno ricorso in merito alle due giornate di squalifica inflitte a Lautaro Martinez da parte del giudice sportivo. A riportarlo è l’ANSA che spiega come l’Inter abbia scelto di accettare il provvedimento nei confronti dell’argentino che salterà così sia la sfida di Udine di domenica sera sia soprattutto il derby contro il Milan del prossimo 9 febbraio.

Due giornate di squalifica al Toro dell’Inter arrivate “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara” e per l’atteggiamento intimidatorio assunto dal calciatore che ha protestato con veemenza nei confronti dell’arbitro, calciando poi rabbiosamente un pallone prima di abbandonare il campo. Una stangata che priva Antonio Conte del suo numero dieci, costretto a saltare le prossime due di campionato.



