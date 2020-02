L’Inter sfida il Lipsia sul mercato per Kouassi, gioiellino del PSG

Il mercato dell’Inter non dorme mai; come sempre Marotta lavora anche a stagione in corso e su vari fronti, tra occasioni, parametri zero e giovani interessanti. Questa volta l’ad nerazzurro sembra aver posato gli occhi su un difensore francese del PSG, come riportato da Calciomercato.com; il suo nome è Tanguy Kouassi che nonostante la giovanissima età (classe 2002) ha già iniziato a mettere in mostra le sue capacità con la prima squadra dei parigini.

Nonostante sia ancora leggermente acerbo, il ragazzo ha già fatto intravedere delle capacità molto interessanti, tanto da accaparrarsi in patria il soprannome di “nuovo Koulibaly“. Per il giovanissimo sembra già essersi fatto avanti il Lipsia, che ha intravisto nel gioiellino francese il perfetto sostituto del loro faro difensivo Upamecano, richiesto già in tutta Europa.

Nonostante ciò Marotta sembra aver già mosso i primi passi per instaurare una trattativa e accaparrarsi le prestazioni sportive del giovane. La situazione però potrebbe essere più complicata di quello che ci si aspetta con la concorrenza che può solo aumentare e con Leonardo che vuole a tutti i costi blindare il prodotto della primavera, nonostante nel suo contratto sia già presente una clausola rescissoria da ben 20 milioni di euro.