Lippi: “Lukaku un leader, Eriksen fa crescere la squadra tecnicamente”

Marcello Lippi, grande ex di Juventus ed Inter, nonostante non abbia lasciato grandi ricordi a Milano, ai microfoni di Dribbling ha analizzato il momento delle due squadre e dei due allenatori: “Conte? Beh quanto conta l’Inter con lui lo dice la classifica e la continuità dei risultati. Eriksen può far fare una crescita tecnica alla squadra. Un giocatore tra le due squadre? Parlando dei nuovi e non dei vecchi – come Handanovic che è il miglior portiere in assoluto – mi piace moltissimo Barella e mi sono piaciuto tantissimi Lautaro e Lukaku. Non conoscevo Lukaku nonostante se ne sia parlato tanto e mi ha fatto un’ottima impressione. E’ una grande persona anche con i compagni e sembra proprio un leader sia carismatico che tecnico”.



