Lista Uefa, toccherà ad Agoumé sostituire l’infortunato Vecino: oggi la scelta ufficiale

Sarà come una finale. L’Inter si prepara alla delicatissima sfida di Europa League, che può dire tanto dal punto di vista del bilancio stagionale. La gara si disputerà mercoledì 5 agosto alle ore 21 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen e sarà una partita secca da dentro o fuori. Antonio Conte questa quest’oggi presenterà alla Uefa la lista Europa League e sicuramente ci saranno importanti novità.

Secondo Tuttosport, infatti, sarà Lucien Agoumé a sostituire l’infortunato Vecino. Il francese, che ha attirato le attenzioni di vari club italiani che lo vorrebbero prendere in prestito, sarà così inserito dal tecnico nella lista per la sfida decisiva di coppa. Il centrocampista uruguaiano, infatti, si è operato al ginocchio lo scorso 21 luglio a Barcellona e ci vorrà del tempo prima di rivederlo ancora in campo.

