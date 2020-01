Lo scambio Spinazzola-Politano è ufficialmente saltato: nulla di fatto tra Inter e Roma

Ora è anche ufficiale: è definitivamente saltato lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. A riportarlo è TMW che racconta della partenza dei due giocatori, in viaggio per tornare rispettivamente a Roma e Milano. I due erano bloccati dalla giornata di ieri in albergo dopo lo stop nella trattativa sorto tra le due società. La nuova fumata nera di quest’oggi ha scritto definitivamente la parola fine sull’affare, risolvendo il tutto in un nulla di fatto.

L’operazione per assicurare lo scambio tra Spinazzola e Politano si era inizialmente arenata alla richiesta dell’Inter di ulteriori visite mediche per l’esterno giallorosso. La Roma, stizzita per l’atteggiamento dei nerazzurri, ha risposto con un secco ‘no’ sia ai test fisici chiesti dal club sia alla modifica della formula che prevedeva un passaggio dall’obbligo al diritto di riscatto. Non è bastato il nuovo riavvicinamento di ieri: la trattativa tra i due club è definitivamente saltata.

