Lodeweges (ct Olanda): “De Vrij? Era deluso per l’infortunio, ragazzo straordinario”

È un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che ha colpito la Nazionale olandese durante il ritiro. Stefan de Vrij, infatti, è stato costretto ad abbandonarlo e tornare in Italia a causa di un infortunio ancora non ben precisato. A fare un po’ di chiarezza in più ci ha pensato Dwight Lodeweges, ct ad interim dell’Olanda, che ha parlato proprio del difensore centrale dell’Inter. Ecco le sue parole, riportate da nos.nl.

Infortunio de Vrij, le parole del ct dell’Olanda

“Era molto deluso per il fatto di dover lasciare il ritiro, questa era la sua grande occasione per giocare. Ha sempre avuto un buon atteggiamento in Nazionale, nonostante in passato non fosse titolare così spesso. È un ragazzo molto intelligente e ha grande esperienza. Tutto questo, ovviamente, è un vero peccato”, ha dichiarato.

