Longhi: “Perplesso sul gol annullato a Lukaku. Vi spiego cosa ha pensato l’arbitro”

E’ evidente che non sia stata una buona Inter all’altezza delle prestazioni precedenti, quella vista ieri pomeriggio al Via del Mare contro il Lecce. Nonostante questa poca lucidità, tutto sommato la formazione nerazzurra soprattutto nel primo tempo qualche buona opportunità se l’era pure creata, come in occasione del palo colpito da Marcelo Brozovic, o dell’intervento sempre sul croato da parte di Gabriel. Per riuscire a tenere il passo della Juventus in testa alla classifica, alla squadra di Antonio Conte servirà qualcosa in più da qui in avanti. Ecco l’analisi di Bruno Longhi ai microfoni di Radio Sportiva:

LUKAKU – “Alla luce del risultato con il Lecce forse era meglio toglierlo a 20 minuti dalla fine con il Cagliari. Però è un dubbio col senno di poi, anche perché ieri è stata una brutta Inter, che ha giocato in modo soporifero”.

INTER – “Si è sempre detto che ha la miglior difesa, ieri è stato un incidente di percorso, ma se ha bisogno di punti per tener botta con la Juve, la vittoria a Lecce doveva portarla a casa. Candreva? Ha preso il cartellino giallo, cosa doveva fare l’arbitro? Arrestarlo? Sono rimasto perplesso sul gol annullato a Lukaku, ma in questi casi gli arbitri favoriscono la squadra che difende”.

