Social – Nuovo look stravagante per Gabigol: stavolta spuntano… i rasta!

Uno degli hobby che di tanto in tanto coltiva Gabigol riguarda proprio i suoi capelli. Periodicamente, infatti, l’attaccante brasiliano si mostra sui social con acconciature discutibili ma senz’altro di grande impatto. Già durante le fasi finali della scorsa stagione, l’ex calciatore dell’Inter aveva radicalmente stravolto il proprio look. Prima tingendo i capelli di biondo platino, per poi presentarsi nella finale della Copa Libertadores con la stessa tonalità di colore anche sulla barba.

Stavolta, l’attaccante del Flamengo, ha cambiato totalmente stile. Come si può apprezzare da una foto postata dal classe 1996 sui propri social, ha scelto il modello rasta per i propri capelli. Come molti calciatori, lo stesso Gabigol si trova al momento lontano dai campi di gioco a causa della sospensione dei campionati dovuta al coronavirus. Lo scorso gennaio, dopo mesi e mesi di lunghissime trattative con l’Inter, è stato riscattato ufficialmente dal Flamengo, club con cui lo scorso anno ha vinto praticamente tutto, sfiorando solamente il Mondiale per Club.

