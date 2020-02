Lotito: “Lazio-Inter? Vivo tutte le vigilie con trepidazione, spero che la squadra scenda in campo con umiltà”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in vista della sfida tra il suo club e l’Inter di Antonio Conte ha parlato a Dribbling per analizzare il match, la favorita e tutto ciò che porterà alla sfida di domani sera, in programma alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma. Ecco le sue parole e la sua analisi del match, ma anche le ultime in casa biancoceleste: “I traguardi nella vita si devono raggiungere e non programmare. Per qualità di gioco e per cosa esprime sul campo la Lazio è una squadra che merita la posizione in classifica”.

Il presidente continua: ” Lazio-Inter? Vivo tutte le partite con forte trepidazione, sarà una partita clou. Temo tutte le squadre, possono rappresentare un pericolo perché il calcio non è caratterizzato da fatti certi. Mi auguro che la squadra scenda in campo a viso aperto, con umiltà, spirito di sacrificio e con la voglia di non abbassare lo sguardo davanti a nessuno. Non bisogna lasciare spazio all’avversario. Mi aspetto una partita dove ci sia un pubblico che agisca sportivamente e che sostenga la nostra squadra con passione. Soprattutto spero che metta la nostra squadra nella condizione di giocare una grande partita”.

