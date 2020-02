Ludogorets-Inter, Bergomi: “Eriksen deve pensare al bene dell’Inter, non alle novità. Modulo? Conte mi ha sorpreso”

Buona la prima in Europa League per l’Inter, che vince 2-0 l’andata dei sedicesimi di finale in casa del Ludogorets grazie alle reti di Eriksen e Lukaku su rigore. Al termine del match è intervenuto negli studi di SkySport il noto opinionista ed ex giocatore dell’Inter Beppe Bergomi, che ha così commentato il match: “Per trovare più spazio ad Eriksen pensavo che Conte dovesse cambiare modulo in un 3-4-1-2, ma in questo finale di gara il tecnico nerazzurro ci ha fatto vedere una difesa a quattro con tre centrocampisti ed Eriksen dietro le due punte. Il centrocampo a rombo mi piace tantissimo e può essere la posizione giusta per mettere in risalto le qualità del giocatore. Bisogna coinvolgerlo maggiormente, è vero che ha segnato, ma soprattutto nel primo tempo ha faticato ad entrare nelle azioni, messo nelle condizioni giuste oggi ha trovato gol e traversa, è un giocatore diverso dagli altri presenti in rosa. Sono contento per lui per il gol, deve ritrovare il ritmo che aveva al Tottenham, e deve pensare al bene dell’Inter, non alle novità come tutti quanti noi spingiamo.”

EUROPA LEAGUE – “Conte ci ha fatto capire che l’Europa League interessa all’Inter ma ci saranno sempre delle rotazioni. Ad oggi lui pensa anche a chi ha giocato di meno, ma ovviamente se si dovesse andare avanti nella competizione si penserà prima di tutto a vincerla.”

