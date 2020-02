Ludogorets-Inter, Conte (Sky): “Eriksen può fare di più. L’Europa League spappola le energie, sul modulo…”

Non è stata un’Inter brillantissima quella vista stasera alla Ludogorets Arena nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Eppure, producendo il minimo sforzo, la formazione di Antonio Conte è riuscita ad ottenere – come si suol dire – il massimo risultato. Grazie alla prima rete con la maglia nerazzurra di Christian Eriksen, e la rete dal dischetto allo scadere, l’Inter si è guadagnata l’opportunità di poter affrontare con maggiore serenità il ritorno di San Siro. Ai microfoni di Sky Sport, nel post-partita il tecnico Conte ha parlato del match disputato questa sera. Le sue impressioni:

LA PARTITA – “Nel primo tempo i ritmi sono stati bassissimi e ci siamo adeguati. Nel secondo abbiamo cambiato l’intensità, il ritmo, il giro palla, e siamo riusciti a trovare parecchie soluzioni per segnare. Nuovi sistemi? Proviamo soluzioni a partita in corso per avere situazioni alternative per capire quale potrebbe essere quella migliore. Fermo restando che c’è una costante, che sono le due punte”.

ERIKSEN – “Ha bisogno di lavorare, penso che possa fare molto meglio di quello visto oggi. Son contento per lui perché il gol dà sempre fiducia. Ma deve ritrovare quel ritmo di gioco che l’ha contraddistinto negli anni passati quando giocava con il Tottenham. Non ha trovato la giusta condizione fisica secondo me, ma noi siamo tranquilli di aver preso un calciatore che può alzare la qualità. Eriksen non può diventare un problema, io penso al bene dell’Inter, qualcun altro. Oggi poteva fare i 90′ e li ha fatti, ma può fare meglio”.

TURNOVER – “La strada nostra in Europa League sarà questa, di effettuare le rotazioni e utilizzare questa competizione a chi ha giocato meno, ma merita più spazio. Dobbiamo cercare di andare più avanti possibile, continuando su questa linea. L’Europa League può spappolarti da un punto di vista fisico e mentale. C’è stata una buona risposta, nel secondo tempo abbiamo cambiato i giri.

HANDANOVIC – “Una situazione che controlliamo di giorno in giorno, faremo delle valutazioni. Abbiamo fiducia in Padelli, nel momento in cui Handanovic sarà pronto prenderà il suo posto, altrimenti continueremo su questa strada”.

