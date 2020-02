Ludogorets-Inter, i quotidiani concordano su Lautaro: “Depotenziato dalle parole di Messi”

Era sicuramente la brutta copia, quella vista ieri sera, del Lautaro Martinez cui siamo abituati. La prestazione dell’attaccante contro il Ludogorets ha senz’altro deluso le aspettative nei suoi confronti, specialmente all’interno di una partita non particolarmente complicata. Tutti concordi sui quotidiani, questa mattina, ad attribuire questa fase di annebbiamento alle voci di mercato e a quelle parole pronunciate da Messi nei sui confronti nell’intervista di ieri per il Mundo Deportivo. Ecco il confronto di voti e giudizi sul Toro dell’Inter :

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Non è lui, non è il vero Martinez. Senza la ferocia del predatore, si depotenzia. Può capitare, specie se Messi si dichiara tuo fan.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Partita da “Chi l’ha visto?”. Forse le parole di Messi lo distraggono o forse non è in serata. Fatto sta che per la quinta gara di fila non segna e stavolta non è mai davvero pericoloso. Ammonito e diffidato, al ritorno non ci sarà.

TUTTOSPORT 5.5 – Serata opaca dove mostra però la solita irruenza: infatti si prende un giallo che gli farà saltare la sfi da di ritorno.

PASSIONEINTER.COM 5 – Senza Lukaku sembra perdere tanto. Rimedia un giallo evitabilissimo che gli farà saltare la gara di ritorno, il Toro appare molto nervoso per tutta la durata del match. Si rende pericoloso solo in una circostanza con un grande destro da fuori area.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!