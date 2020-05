Luisito Suarez compie 85 anni, l’Inter lo celebra: “Cervello in campo e punto di riferimento tecnico”

Oggi compie 85 anni l’ex centrocampista dell’Inter Luisito Suarez, uno dei protagonisti della Grande Inter di Helenio Herrera con cui il club nerazzurro ha vinto le prime due Champions League della propria storia. Attraverso il sito ufficiale del club, l’Inter ha celebrato il compleanno dello spagnolo con un bellissimo messaggio per onorare la sua carriera: “Nato il 2 maggio del 1935 con il pallone nel destino, sviluppa da subito una tecnica sopraffina che lo distingue in tutta la sua carriera. Le giovanili al Deportivo La Coruña e l’esordio in prima squadra nel 52’ sono il trampolino per passare dopo una sola stagione al Barcellona, dove vince tutto, compreso il Pallone d’Oro e si imbatte in Helenio Herrera nel 1958.

In nerazzurro dal 1961, diventa subito un pilastro della nascente Grande Inter, di cui è il cervello in campo e il punto di riferimento tecnico per la squadra grazie ad un mix di tecnica, rapidità e intelligenza: 328 presenze, arricchite da 54 reti e soprattutto dalla conquista di 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali.

Oggi ‘Luisito’ Suarez compie 85 anni e riceve gli auguri da FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri.”

