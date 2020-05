Lukaku e il compleanno in campo: Conte gli stila un programma personalizzato per tornare al top

Il problema si era palesato anche ad inizio stagione, quando Romelu Lukaku aveva faticato a mostrare la forma migliore durante le prime partite con la maglia dell’Inter. La grande potenza fisica che il belga sprigiona in campo porta con sé anche un tallone d’Achille: a seguito dei lunghi stop, Big Rom fatica a tornare in forma in tempi brevi. Il timore di Antonio Conte è giustificato, motivo per cui, come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico sta già preparando un piano personalizzato per far carburare al meglio la possente macchina di Anversa.

Il primo compleanno di Lukaku – 27 anni oggi – all’Inter, quindi, non sarà festeggiato con una bella cena di squadra, ma sarà invece in campo, a faticare per ritrovare la forma migliore dopo il lungo stop. Prospettiva che, in fondo, non impensierisce il belga, da sempre apparso come molto dedito al lavoro. In vista del finale di stagione tutta l’Inter si aspetta tanto da lui, e Rom non vuole farsi trovare impreparato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!