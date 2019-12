Lukaku finisce nei 100 nomi del 2019 scelti da Gianni Mura: “Molti suoi colleghi dovrebbero imparare da lui”

C’è inevitabilmente tanto sport, e quindi soprattutto molto calcio, nella lista dei 100 nomi protagonisti di questo 2019 curata dal giornalista Gianni Mura sulle colonne di Repubblica. Con l’anno che va in archivio, è infatti il momento di fare i classici bilanci e il quotidiano propone oggi la seconda parte di questo elenco che pesca anche tra società, cultura e politica.

Da segnalare la presenza di Romelu Lukaku, arrivato all’Inter in estate dal Manchester United per una cifra record e subito diventato idolo dei tifosi. E non solo. “Quanti di voi ricordano John Charles, attaccante della Juve detto “il gigante buono”? Gli affiancherei, per questo non secondario dettaglio, Lukaku – scrive Gianni Mura -. Fa sentire il fisico imponente, ma in modo correttissimo. Non si lamenta dopo un fallo subito. Chiede scusa se ne commette uno. Non simula. È leale. Molti suoi colleghi dovrebbero imparare da lui. Che fosse un grande attaccante si sapeva. La scoperta è che è una bella persona. 9″.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!