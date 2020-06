Lukaku, il gol alla Sampdoria vale un record: il singolare primato (condiviso) raggiunto dal belga

Oggi è ufficiale: comunque vada – la partita di stasera, il campionato e finanche la sua esperienza in nerazzurro – Romelu Lukaku è già nella storia, si è già ritagliato un pezzetto di storia nerazzurra che nessuno gli potrà sottrarre. Il primato è nei numeri, e viene divulgato proprio in questi minuti da Opta sui propri canali social. L’attaccante belga, infatti, con la rete segnata questa sera nella gara contro la Sampdoria – rete del momentaneo 1-0 per l’Inter – ha raggiunto la singolare cerchia dei calciatori del club meneghino capaci di segnare almeno 18 reti in campionato alla stagione di debutto con la maglia nerazzurra negli ultimi trent’anni.

Gli unici tre giocatori a essere riusciti a centrare questo traguardo, infatti, furono Ruben Sosa (annata 1992-1993, conclusa con 20 gol in Serie A), Ronaldo (1997-1998, con 25 gol) e Diego Milito (nel 2009-2010, anno del Triplete, con 22 gol in campionato). Ora, su questo primato, il timbro ce lo mette anche Lukaku. Sempre più decisivo nel campionato dell’Inter, anche ora che il campionato entra proprio nella fase dove i punti valgono doppio.

