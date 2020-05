Lukaku: “Dopo il Mondiale ho vissuto un anno difficile, grazie all’Inter mi sono rilanciato”

Non è assolutamente stato semplice per Romelu Lukaku lasciarsi alle spalle la semifinale del Mondiale in Russia del 2018 persa insieme al suo Belgio contro la Francia. Il centravanti oggi all’Inter ha rivelato di aver trascorso momenti duri e di sconforto nei mesi a seguire, di essersi ritrovato improvvisamente al buio. Per fortuna, grazie al trasferimento in maglia nerazzurra dal Manchester United della scorsa estate, l’attaccante ha raccontato di essersi finalmente rilanciato, di aver vissuto questa nuova esperienza come una missione.

Queste le rivelazioni di Lukaku in diretta su Bleacher Report: “Quando abbiamo perso in semifinale contro la Francia, non me ne ero ancora reso conto. Ero in un mondo tutto mio. Il dolore è arrivato soltanto un mese dopo, quando ho visto tutti i video. Allora mi sono ritrovato al buio. Eravamo così vicini, è stato un anno molto difficile. Quando sono andato all’Inter, avevo molta rabbia repressa a causa della Coppa del Mondo. Qui mi sono rilanciato, ero un uomo in missione”.

