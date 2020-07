Lukaku, parte la caccia al record! Conte per superare Mourinho: contro il Bologna…

Romelu Lukaku ha una doppia missione da portare avanti in questo finale di stagione. Trascinare a suon di gol l’Inter e cercare il record personale di reti in una sola stagione.

Al centravanti belga mancano due gol per eguagliare le 27 marcature realizzate due anni fa alla prima esperienza con il Manchester United. All’Everton è stato un continuo migliorarsi, di stagione in stagione: 16 reti al primo anno, 20 al secondo, 25 al terzo e 26 al quarto. Poi con Mourinho il record.

Dopo essere rimasto in panchina contro il Brescia, oggi toccherà a Lukaku guidare l’attaccante nerazzurro. Al suo fianco è ballottaggio tra Lautaro e Sanchez. Dopo aver superato Vieri e Ronaldo il Fenomeno, come numero di gol realizzati nelle prime 25 giornate, Lukaku vuole migliorare se stesso e gettare le basi per il futuro, per essere l’uomo copertina quando l’Inter tornerà ad alzare trofei.

