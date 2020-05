Lukaku: “Stop al calcio? Ora non riesco a godermi le cose. Quando smetterò…”

Tante domande e curiosità nell’appuntamento di Romelu Lukaku con i suoi seguaci su Twitter. L’attaccante dell’Inter risponde ai tifosi, tra molti temi: la ripresa del campionato, la società interista e non solo.

STOP CAMPIONATO – “E’ molto difficile per me in questo momento godermi le cose quando ci sono ancora persone che stanno morendo. Molte altre non possono riprendere la loro vita normale”.

VACANZE – “Vorrei andare alle Maldive un giorno, ma sono single ed è un viaggi di coppia… (ride,ndr).

POST CALCIO – “Dirigente? Non lo so ancora, ma voglio passare del tempo con la mia famiglia quando smetterò”.

SE NON AVESSI FATTO IL CALCIATORE… – “Non me lo sono mai chiesto”.



