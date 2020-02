Mancini: “Complimenti a Conte. Ha ottenuto i calciatori che voleva e sta riportando l’Inter dove merita”

In attesa di capire se la Juventus sarà in grado di reagire questa sera in Coppa Italia contro il Milan dopo la brutta sconfitta di Verona, va ricordato che domenica prossima si giocherà una sfida importantissima per il vertice della classifica tra Lazio e Inter all’Olimpico. Anche di questo, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha parlato nell’intervista rilasciata quest’oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni, con un passaggio importante nei confronti di Antonio Conte.

Intanto, in Serie A, ci si diverte…

“È un campionato bellissimo, con tre squadre in un punto. E con ancora tutti gli scontri diretti da giocare”.

La sconfitta della Juventus a Verona è soltanto un incidente di percorso?

“Credo di sì, dopo tanti anni di vittorie è normale attraversare un momento più complicato, anche perché la Juve ha cambiato l’allenatore e anche diversi giocatori. In Italia siamo abituati subito a esagerare dopo una sconfitta. La squadra di Sarri rimane la squadra più forte”.

Cosa pensa delle altre in lotta? Tra l’altro, due squadre che lei ha allenato.

“L’Inter e la Lazio sono state brave ad approfittare della frenata della Juventus: se riuscissero a rimanerle agganciate potrebbero giocarsi il titolo. La Lazio è la sorpresa: domenica affronterà l’Inter in una sfida importantissima”.

Ad Appiano l’effetto Conte si fa sentire.

“Infatti, ad Antonio faccio i complimenti per quello che sta dimostrando. Ha ottenuto i giocatori che voleva e sta portando l’Inter dove merita di stare”.

Domenica era a San Siro per il derby: sensazioni?

“Il Milan ha giocatori validi e sta migliorando anno dopo anno. Non sono dell’idea che in ogni stagione si debbano vendere i giocatori per cercarne altri: in questo modo una squadra non può avere una base solida. Nel loro caso si deve ripartire dal primo tempo giocato contro l’Inter”.



