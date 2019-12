Inter, senti Marani: “Da questo mercato dei nerazzurri si decide lo scudetto”

Intervenuto in diretta negli studi di Sky Sport 24 il giornalista Matteo Marani ha fatto il punto della situazione in casa Inter:

COMPATTEZZA – “Finalmente un ottimo dicembre per l’Inter che ha ritrovato la vetta, ha messo in vetrina Esposito, ha rimesso in vetrina Lukaku e ha dato un senso di compattezza, di tenuta e di progressione, che sono le caratteristiche della squadra di Conte”.

RISULTATI – “Le squadre di Conte hanno sempre mostrato continuità di risultati, non hanno mai avuto periodi di black out lunghi, periodi che invece ha vissuto sempre l’Inter nelle ultime stagioni. L’altro aspetto importante è che l’Inter giri alla diciassettesima alla sosta di Natale e non alla diciannovesima”.

MERCATO – “Bisogna fare mercato subito, perché l’Inter adesso ci crede per provare a raggiungere qualcosa di importante. Anche Conte inizia ad accarezzare questo sogno, fino a questo momento lo ha sempre tenuto nascosto ma adesso guarda la classifica con la voglia di arrivare fino in fondo. In questo mercato si decide lo scudetto: se l’inter riesce a fare un mercato consistente allora propone la sua candidatura al titolo. Bisogna agire diversamente rispetto a come fece il Napoli tre anni fa”.

