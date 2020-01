Marchegiani: “Credo che il nervosismo dell’Inter dipenda dai risultati. Conte soffre fisicamente la non vittoria”

Il pareggio con il Cagliari ha lasciato l’amaro in bocca in casa dell’Inter. Non solo per la modalità con la quale è arrivato, e per il fatto che i nerazzurri hanno raccolto solamente il terzo pareggio consecutivo, ma anche per il nervosismo mostrato nel finale. Di questo e della reazione di Antonio Conte al termine della partita contro la squadra sarda ha parlato, intervenuto all’interno della trasmissione di Sky Sport ‘Calciomercato – l’Originale‘ Luca Marchegiani. Queste le sue parole:

“Io penso che il nervosismo dipenda strettamente dai risultati. Conte ha tantissime qualità però è un allenatore che soffre fisicamente la non vittoria. E secondo me quando queste non vittorie si accumulano, alla fine per forza di cose quest’ansia di dover ritrovare per forza il risultato si trasmette alla squadra“.

