Marchetti a Radio Deejay: “Eriksen fattibile a gennaio. L’Inter però ha scelto Vidal”

Ai microfoni di Radio Deejay, il giornalista Luca Marchetti ha parlato a lungo di mercato, analizzando nello specifico il presente dell’Inter. Eriksen, Vidal ma anche l’addio di Politano ai nerazzurri nelle sue dichiarazioni rilasciate a Caressa e Zazzaroni nel corso di Deejay Football Club.

“Eriksen fattibile già a gennaio: il Tottenham, nonostante le dichiarazioni di Mourinho, preferirebbe incassare qualcosa nel mercato invernale e c’è stata una buona apertura nei confronti dell’Inter. Il problema è che i nerazzurri hanno individuato in Vidal l’acquisto giusto per il centrocampo. Il club di Zhang punta tutto sul cileno ed il Barcellona, con un’offerta intorno ai 20 milioni, sarebbe anche disposto a venderlo perchè anche i blaugrana hanno bisogno di incassare”. Dagli arrivi alle partenze, il nome di Politano resta sempre caldissimo in casa Inter: “Firenze, Roma o Napoli per l’esterno, con formule diverse però. I nerazzurri preferirebbero venderlo, poi lo scambio con Llorente rappresenta la pista migliore per entrambi i club”. Questo il disegno di mercato di Luca Marchetti: Eriksen, Vidal e Politano i più chiacchierati in ottica invernale.

