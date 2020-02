Marchisio e l’elogio a Conte: “La sua mano è evidente, l’Inter ora lotta per lo scudetto. Sensi e Barella…”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, si è concesso ai microfoni di Sportweek per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A.

Spazio anche all’Inter di Conte, attualmente a tre lunghezze di distanza dalla capolista Juventus: “Antonio sicuramente ha portato un valore aggiunto. La sua si è vista subito, non a caso a febbraio i nerazzurri sono in corsa per lo scudetto, mentre gli altri anni rischiavano di rimanere fuori dalla Champions”.

Il centrocampo della Nazionale: “C’è una nuova ondata di centrocampisti che sta emergendo: penso a Barella, Castrovilli, Sensi e Pellegrini. Barella e Castrovilli hanno caratteristiche più simili alle mie. Ho visto l’interista nel derby: gioca a tutto campo, box to box, parte dalla difesa per recuperare il pallone e poi va ad inserirsi. È un bene per Mancini: abbiamo bisogno di una Nazionale di nuovo protagonista”.

