Marchisio: “Inter non è fatta solo di contropiede. Conte ha dato impronta ed equilibrio”

Uno che di derby d’Italia ne ha vissuti diversi e spesso anche da protagonista, è senz’altro Claudio Marchisio. Bandiera della Juventus che pochi mesi fa ha dato l’addio al calcio giocato, è stato quest’oggi intervistato sui canali ufficiali della Serie A per esprimere la sua visione sul match in cui l’Inter domenica sera tenterà il colpo all’Allianz Stadium per rendere ancora più avvincente il campionato e la lotta scudetto.

Questa l’intervista dell’ex centrocampista: “Juventus squadra da battere? Quella di oggi è solida e consapevole delle sue forze. Il punto di forza è il grandissimo tasso tecnico. Credo che questo scudetto lo vincerà di nuovo la Juventus. Derby d’Italia? Non so cosa possa regalarci, può essere una partita chiave per il futuro dell’Inter, può portare sicuramente ad un nuovo ciclo per una squadra che non aveva avuto equilibrio e grandi risultati negli ultimi anni. Ma la Juventus ha grande esperienza per gestire questi momenti. Non è vero che il gioco dell’Inter sia fatto solo di contropiedi perché il fatto di giocare in ripartenza non vuol dire che uno sta soffrendo. Può essere anche un’idea di gioco dell’allenatore per far alzare la squadra avversaria. Conte gioca molto sulla mentalità di ogni calciatore per far alzare non solo il livello tecnico ma anche quello mentale. Conte e Sarri sono diversi, arrivano ad una sfida intrigante. Conte ha dato un’impronta ed un equilibrio che mancavano negli ultimi anni, così stiamo assistendo ad un campionato interessante”.

