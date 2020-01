Marchisio: “Inter? Ha dovuto allungare una coperta troppo corta”

Intervistato dai microfoni di Sportitalia, Claudio Marchisio ha espresso il suo punto di vista in merito all’attuale sessione di mercato e alle operazioni condotte dai nerazzurri. Ashley Young e Victor Moses già ufficializzati per l’Inter che aspetta Christian Eriksen e l’ultimo nome in attacco, tra Llorente e Giroud. L’ex centrocampista bianconero ha puntato i riflettori sul suo ex tecnico Antonio Conte e sulle richieste precise di mercato.

“Non sono sorpreso di questa prima parte di campionato e di mercato: l’Inter ha avuto bisogno di allungare la coperta perché lo stesso Conte la aveva definita corta. Lo ha fatto perché tra le avversarie non c’è solo la Juventus ma anche la Lazio che sta facendo molto bene”. Queste le dichiarazioni di Claudio Marchisio che ha analizzato il quadro dei nerazzurri tra mercato e campionato, con la Juventus ancora a un passo.

