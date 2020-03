Marotta a QSVS: “In Consiglio ho contestato la decisione della Lega. Pressioni da parte della Juventus? Ecco cosa dico”

Interpellato ai microfoni di QSVS dopo le ore di fuoco trascorse dalla notizia dei rinvii di cinque partite di Serie A (tra cui Juventus–Inter) e il Consiglio straordinario di Lega tenutosi oggi, Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha così fatto il punto della situazione: “Ci sono stati dei confronti durante la settimana, ma quello che è abbastanza strano è che giovedì la Lega abbia emesso un comunicato in cui aveva caratterizzato cinque partite a porte chiuse e poi nel giro di 48 ore abbia disatteso quanto era stato richiesto al Ministero competente, alla Federazione e al CONI. Questo è un po’ l’atto che io biasimo in modo deciso e concreto”.

SULLE PRESUNTE PRESSIONI DELLA JUVENTUS – “Io non entro nel merito perché il discorso è molto complicato, dico solo che la Lega e il presidente Dal Pino avrebbero dovuto quantomeno convocare un consiglio straordinario e, in subordine, un’Assemblea, cosa che è stata fatta per oggi e mercoledì, e già questa è un’anomalia, perché per la decisione presa l’altro ieri non è servito il Consiglio, mentre oggi ricorriamo al Consiglio e mercoledì all’Assemblea. Di conseguenza io contesto questa decisione che è stata presa in modo sbagliato, perché ovviamente giocare a porte chiuse non è un desiderio di nessuno, ma ritengo anche che alla luce delle situazioni che si sono venute a creare giocare a porte chiuse era forse uno strumento indispensabile. E’ stato disatteso e quindi oggi richiedo soltanto che venga armonizzato in vista anche delle occasioni future”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!