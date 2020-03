Marotta “Mercato? Potrebbero esserci più scambi. Sarà importante sfruttare il vivaio”

La crisi economica che investirà non solo il campionato italiano ma anche i rispettivi club nei prossimi mesi, a causa dell’emergenza coronavirus che sembra non avere fine, inevitabilmente cambierà le dinamiche del calciomercato. Così, i dirigenti delle società italiane e non solo, si stanno preparando ad elaborare delle strategie alternative per la crescita futura delle loro formazioni. Nelle parole riprese da Tuttosport, l’amministratore dell’Inter Beppe Marotta sembra aver tracciato un possibile percorso sul quale muoversi.

Queste le dichiarazioni del dirigente varesino a proposito del nuovo mercato: “Al di là delle date che sono ancora tutte da stabilire, penso che sarà un mercato inevitabilmente più povero e nel quale potrebbero esserci quindi più scambi. Assisteremo a una generale diminuzione dei prezzi perché il problema è globale. Sarà importante poter sfruttare le risorse del vivaio”.

