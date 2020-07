Marotta non boccia Eriksen: “Può dare di più, ma con lui Conte sta facendo un gran lavoro”

Dopo la sorprendente sconfitta rimediata ieri dall’Inter in rimonta contro il Bologna, i riflettori si sono chiaramente rivolti nei confronti di Lautaro Martinez, attaccato da stampa e tifosi per via dell’errore commesso dal dischetto. L’argentino, che fino a quel momento aveva invece giocato una buonissima partita, ha fatto così da parafulmini nei confronti di Christian Eriksen. Il trequartista danese effettivamente ha giocato una delle partite più in ombra dal suo arrivo in Italia, ma per sua fortuna non ha ricevuto le stesse accuse.

Così, nell’intervista concessa nel pomeriggio ai microfoni di Sky Sport 24, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha dovuto commentare anche il rendimento dell’ex Tottenham avuto in maglia nerazzurra sino a questo momento. Le parole del dirigente: “Si è inserito con difficoltà a gennaio, in un settore che sta patendo a seguito di indisponibilità. Ma è un gran giocatore e sicuramente può dare molto di più. Ma devo dire che Conte sta facendo un gran lavoro”.

